أمانة الشرقية تحتفي وتكرم عدد من منسوبيها المتقاعدين تقديرا لعطائهم خلال فترة عملهم

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت أمانة المنطقة الشرقية عدد من المتقاعدين من منسوبيها، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٨/ ٩ / ١٤٤٣ هـ، في فندق جراند حياة بمحافظة الخبر، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من أمناء المناطق، ووكلاء ومدراء الإدارات في الأمانة ورؤساء البلديات.

وفي بداية الحفل رحب معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بالحضور، وقال في كلمته:” نحتفل بتكريم عدد من الزملاء الذين أخلصوا لدينهم ومليكهم ووطنهم فكانوا خير مثال للولاء والتضحية والإخلاص”، مؤكدا على أن أمانة المنطقة الشرقية دأبت وبغرس مبارك من منسوبيها على رد الوفاء لأبنائها المخلصين سواءُ أثناء عملهم أو بعده، وأن هذا الحفل هو امتدادً للوفاء واستشعاراً لجهود كافة الزملاء، خصوصاً الذين ترجلوا عن المسؤولية، داعياً الله لهم بدوام الصحة والسعادة ولمن خلفهم بالعون والتوفيق والسداد.

وأشار معاليه، الى أهمية استثمار المتقاعدين للوقت والسعي الجاد لتحقيق الأهداف والإنجازات خلال ما نعيشه اليوم من عصر التطور والأزهار، في هذه البلاد الكريمة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

أخبار قد تهمك

وألقى الأستاذ عبد الله الشعيبي كلمة نيابة عن المتقاعدين، أكد خلالها أن هذا الحفل يعد مصدر سعادة لجميع المتقاعدين، ولمسة وفاء ليست بمستغربة ولا جديدة على معالي أمين الشرقية، الذي يعد رائد من رواد المشاركة المجتمعية، منوها إلى أن التقاعد هو بداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة، ومرحلة الاستمتاع بخبرات السنين والتجارب، ومرحلة العطاء الحكيم للوطن والمجتمع.