اخبار الخليج – وزارة الصناعة والتجارة تعتمد منع تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات كرات الخرز المغناطيسي

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القرار رقم (39) لعام 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات كرات الخرز المغناطيسي بتاريخ 14 أبريل 2022، وينص القرار على حظر تصنيع وتداول واستيراد هذه المنتجات نظراً لخطورتها العالية، ومعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس.

وفي هذا الصدد أكدت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري أن القرار دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 15 أبريل 2022، حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية سلامة فئة الأطفال من الأضرار الوخيمة المترتبة على استخدام هذا النوع من المنتجات، في ظل ازدياد عدد حالات ابتلاع هذه المنتجات من قبل الأطفال مما قد يتطلب التدخل الجراحي لإنقاذ حياتهم.

وعلى صعيد متصل، أشارت الدوسري أن منتجات كرات الخرز المغناطيسي يتم استخدامها في الأساس كأداة إبداعية ووسيلة تعليمية للكبار، إلا أن صغار السن يتملكهم الفضول للاستكشاف مما يجعلهم عرضة إلى استخدام هذه المنتجات وابتلاع الخرز الذي يؤدي إلى حدوث التصاقات وانسدادات معوية، حيث أكد الأطباء أنه في حال لم يتم التدخل المباشر والفوري لاستخراجها قد يتم إدخال هؤلاء الأطفال لعمليات جراحية طارئة وخطيرة تستدعي استئصال جزء من الأمعاء. وبينت سعادتها أن مملكة البحرين ليست الدولة الأولى أو الوحيدة التي حظرت منتجات كرات الخرز المغناطيسي، حيث سبقها في ذلك العديد من دول العالم المتقدمة والدول المجاورة، والتي استشعرت خطر هذه المنتجات بعد حوادث أدت إلى إصابات بليغة وحالات وفاة في بعض الأحيان في تلك الدول، مما حدا بمملكة البحرين السير على خطى هذه الدول لحماية أطفالنا من أية حوادث أو إصابات لا قدر الله.

وختاماً، أكدت سعادة الأستاذة إيمان الدوسري أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الشركاء ماضية قدماً في حماية فئة الأطفال في مملكة البحرين، وتعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم من خلال استصدار التشريعات الرقابية على المنتجات، داعيةً في الوقت ذاته إلى ضرورة انتباه الأهالي إلى سلوك أطفالهم، والتخلص من منتجات كرات الخرز المغناطيسي في المنزل، داعياً الله أن يحفظ أطفالنا من أي سوء ومكروه.