اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ الملكة اليزابيث الثانية بذكرى عيد ميلاد جلالتها

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية رئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالتها، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

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