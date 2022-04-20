الشيخ خليفة بن إبراهيم: التزام بورصة البحرين بتوفير قنوات تواصل متنوعة لتلبية تطلعات جميع المتعاملين

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ببالغ الشكر والاعتزاز إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضّل سموه بتكريم بورصة البحرين ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 ضمن النظام الوطني للإقتراحات والشكاوى «تواصل»، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن الفوز بهذه الجائزة يأتي نتيجة لجهود بورصة البحرين وحرصها على خدمة جميع الجهات ذات العلاقة بسوق رأس المال، بالإضافة إلى إلتزامها بتوفير قنوات تواصل متنوعة لتلبية تطلعات واحتياجات جميع المتعاملين مع السوق، منوهاً بأنه خلال العام 2021، استجابت البورصة إلى كافة المقترحات والملاحظات المرسلة بنسبة 100%.

وأكد الرئيس التنفيذي حرص بورصة البحرين على تطوير قنوات التواصل المتوفرة من أجل تعزيز تجربة المستثمرين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما يتماشى مع استراتيجية البورصة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وعمليات التحول الرقمي في مختلف المبادرات التي تطلقها البورصة.

كما أعرب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره إلى فريق العمل القائم على متابعة نظام «تواصل» بالبورصة على جهودهم وأدائهم المتميز، متطلعاً إلى أن تكون هذه الجائزة دافعاً للبورصة لبذل المزيد من الجهود بما يساهم في تلبية التزامات البورصة الرامية إلى خدمة السوق بشكل أفضل.