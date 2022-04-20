شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من خمسة آلاف مخالفات مباني خلال الشهر الماضي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مارس 2022م عن رصد 5,176 مخالفة في الأحياء الواقعة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمدينة. وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نفّذتها البلديات الفرعية خلال تلك الفترة تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ومتابعة كافة المخالفات، مشيرة إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن رصد 1366 مخالفة بنطاق بلديات الشمال, و517 من المخالفات بنطاق الوسط, و1239 مخالفة في نطاق بلديات الشرق فيما بلغت المخالفات في نطاق بلديات الجنوب 757 مخالفة. وبيّنت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها خلال الفترة تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي.