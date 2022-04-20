اخبار الخليج – وزارة المواصلات تبرم اتفاقية تعاون مع شركة سداد لإعادة تعبئة التذاكر الخاصة بحافلات النقل الجماعي

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع شركة سداد للدفع الالكتروني لتقديم خدمة جديدة لإعادة تعبئة تذاكر استخدام حافلات النقل الجماعي، وذلك من خلال توفيرها في جميع قنوات سداد وهي، أجهزة الدفع الذاتي، موقع سداد الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. يأتي ذلك انطلاقاً من الخطط الاستراتيجية لقطاع النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات لتشجيع استخدام حافلات النقل الجماعي في مملكة البحرين من خلال توفير قنوات متنوعة وسهلة الوصول والاستخدام لإعادة تعبئة تذاكر استخدام الحافلات Go-Card.

وقد صرح سعادة المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل النقل البري والبريد بأن هذا التعاون يأتي ضمن توجهات الوزارة في تقديم خدمات سهلة وميسرة لجميع الركاب في مملكة البحرين، تتواكب مع التقدم القائم في مجال النقل والتكنولوجيا الحديثة، حيث أن هذا التعاون سيساهم في الوصول لمختلف شرائح المجتمع من خلال توفير قناة جديدة لخدمة إعادة تعبئة التذاكر والتحول الالكتروني.

كما رحب سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة سداد للدفع الالكتروني بتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في تقديم خدمة جديدة لأحد أهم أنماط النقل الجماعي في المملكة، من خلال توفير الخدمة في أكثر من 1000 جهاز مخصص للدفع الذاتي على مستوى مملكة البحرين بالإضافة إلى توفيرها عبر موقع سداد الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

والجدير بالذكر، بأن خدمة حافلات النقل الجماعي تلاقي اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث بلغ عدد الركاب الاجمالي منذ تشغيل الخدمة مايقارب 70 مليون راكب، بمتوسط عدد ركاب يومي يصل إلى 32 الف راكب.