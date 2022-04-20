تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 عند 502 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، بالتزامن تراجع المعدن الأصفر بالسوق العالمي.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 234.36 ريال (62.5 دولار) مقابل 238.13 ريال (63.5 دولار).
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) في السعودية اليوم الأربعاء، إلى نحو 205.07 ريال (54.68 دولار) مقابل 208.37 ريال (55.56 دولار) .
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وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية،اليوم، إلى مستوى 175.77 ريال (47.62 دولار).
وبلغ سجل سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء عيار 14 نحو 136.71 ريال (36.46 دولار).
كما بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، مستهل التعاملات اليوم، نحو 7.289 ألف ريال (1944 دولارا).
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية السعودية (8 جرامات من عيار 21)، مستهل التعاملات الصباحية، نحو 1641 ريالا (437.48 دولار).
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