‏ بلدية الصرار ترفع 365 م3 من النفايات خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت بلدية الصرار ما يعادل 365 متر مكعب من النفايات والمخلفات خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود البلدية في معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في الصرار، والمراكز التابعة لها، وذلك للقضاء على التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكد المهندس نقاء أبو هليبة استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الانظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.

ودعا المهندس أبو هليبة الجميع للإبلاغ عن المخالفات والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940.