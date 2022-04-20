نقلة نوعية للقطاع.. وزير الإسكان يكشف ملامح نظام التسجيل العيني للعقارات

محمد بن مسعود - الدمام - وصف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نظام التسجيل لعيني للعقار بأنه يحقق نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، كما يحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
وكشف الحقيل عن مجوعة أهداف سيحققها نظام التسجيل العيني للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيعمل على حفظ كل التغيرات والتصرفات على العقار، ويمنح كل عقار رقم صك خاص.
وأضاف أن النظام سيربط موقع العقار بإحداثيات مكانية دقيقة، كما يعطي العقار حجية مطلقة غير قابلة للطعن، لافتاً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري، مبينا أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة بتعزيز الموثوقية والشفافية، وتقديم خدمات رقمية مؤتمتة للتصرفات العقارية اللاحقة، وسيعزز الشفافية والموثوقية في القطاع ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الثروة العقارية، موضحاً أن الهيئة العامة للعقار، ستكون المرجعية الموحدة للتسجيل العيني.
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ويقصد بالتسجيل العيني، تسجيل العقارات من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، كما يشير مصطلح «السجل العقاري» إلى سجل رقمي يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته المالية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.
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