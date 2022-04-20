اخبار الخليج – جامعة البحرين تدرِّب العاملين في قطاعات النفط والغاز والتعدين على استراتيجيات إدارة الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - شارك عدد من العاملين في قطاعات النفط والغاز والتعدين بمملكة البحرين في ورشة عمل، بعنوان: «استراتيجيات إدارة الطاقة»، نظمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة البحرين.

وتحدث في الورشة كلٌّ من: الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتور محمد بن شمس، ومن شركة ترشيد الطاقة المهندس علي سلمان بابا، حول منهجية إدارة الطاقة، وأهم العوامل الكفيلة لنجاح هذا النظام، وفهم أنظمة الطاقة الأكثر مساهمة في استهلاك الطاقة، ودور ذلك في تحديد فرص توفير الطاقة.

وناقش المشاركون بعض التجارب والخبرات الحقيقية المنفذة على أرض الواقع لبرامج إدارة الطاقة مع المشاركين. كما اطلع المشاركون في الدورة على نموذج أعمال شركات خدمات الطاقة الذي يمكن الاستفادة منه في تأمين النفقات الرأسمالية المطلوبة.