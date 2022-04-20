عاملان وراء ارتفاع أسعار النفط.. و برنت إلي 109 دولاراً

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل تعافي النشاط الصناعي المتضرر بالوباء في الصين، بخلاف التقديرات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.36% أو 1.46 دولار إلى 108.71 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 0.95% أو بقيمة 97 سنتًا عند 103.53 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بأكثر من 5% الثلاثاء.

أخبار قد تهمك

وتبدأ الشركات بما يشمل مصنعي السيارات في شنغهاي حاليًا في استئناف عملياتها، مع سعي المدينة للتعافي من الضرر الاقتصادي الذي سببته عمليات الإغلاق غير المسبوقة.

هذا وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.