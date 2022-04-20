اخبار دوليه – الصين تسجل قرابة 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 19927 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 2761 إصابة بأعراض و17166 بدون أعراض.
ويأتي هذا مقارنة مع 21600 إصابة قبل يوم منها 3316 إصابة بأعراض و18284 بدون أعراض.
وسجل البر الرئيسي في الصين 191112 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.
وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4655.
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