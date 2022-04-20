بمناسبة يوم اليتيم العربي محافظ أملج يشارك جمعية أبطال لرعاية الأيتام افطارهم

محمد بن مسعود - الدمام - شارك محافظ أملج نايف المريخي, جمعية “أبطال لرعاية الأيتام” بالمحافظة وجبة الإفطار بمطعم اي لاند.

وكان في استقبال المريخي رئيس الجمعية المهندس مروان المرواني والمشرف العام على الجمعية المهندس رائد الجهني وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين .

وفي بداية اللقاء استمع المحافظ لنبذة من رئيس الجمعية عن نشأتها والخدمات والجهود التي تقدمها للمستفيدين، وما قدم من برامج للأيتام شملت المجال التنموي والتدريبي والتعليمي والاجتماعي ومشاركة أبناء الجمعية في العديد من البرامج التدريبية والمناسبات الوطنية وغيرها.

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بعد ذلك بارك المحافظ توقيع عدد من الشراكات بين الجمعية و مكتب التعليم والجمعية ونادي الحوراء .

وفي ختام اللقاء رفع المريخي الشكر للقيادة الرشيدة حفظها الله وسمو أمير منطقة تبوك على ما يبذلونه من دعم للعمل الخيري ومؤسساته، ثم لكلّ من أسهـم في إنجاح أنشطة ومشاريع الجمعية، وترجمة أهدافها النبيلة على أرض الواقع.