تسجيل 111319 إصابة جديدة بـ” كورونا” في كوريا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية اليوم 111 ألفا و 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و166 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية . وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد ارتفع إلى 16 مليونا و583 ألفا و220 حالة ,بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و520 وفاة. أخبار قد تهمك

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