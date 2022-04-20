محافظ تيماء يعزي أبناء خلف العكيمي العنزي في وفاة والدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من الجهات المعنية للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة في المحالّ المجاورة لحادثة اشتعال وميضي ببريدة

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