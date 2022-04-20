الصحة تنصح المعتمرين بالمحافظة على أدويتهم من التلف أو الضياع

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة رسالتها التوعوية في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، للمعتمرين بالتأكيد على ضرورة أخذ الأدوية التي يحتاجونها أثناء أداء العمرة والحفاظ عليها.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: لا تنسَ أخذ أدويتك التي تحتاجها عند أداء العمرة وحافظ عليها من الشمس أو التلف، لتنعم بعمرة صحية وآمنة.