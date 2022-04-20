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الصحة تنصح المعتمرين بالمحافظة على أدويتهم من التلف أو الضياع

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محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة رسالتها التوعوية في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، للمعتمرين بالتأكيد على ضرورة أخذ الأدوية التي يحتاجونها أثناء أداء العمرة والحفاظ عليها.

 

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: لا تنسَ أخذ أدويتك التي تحتاجها عند أداء العمرة وحافظ عليها من الشمس أو التلف، لتنعم بعمرة صحية وآمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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