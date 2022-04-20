محمد بن مسعود - الدمام - ذهب الى المطعم مع زوجته لتناول الطعام فكانت باتظارهما مفاجئة لا تخطر على البال .. لن تصدق ماحدث

صُدِمَ زوجان في نيوجيرسي الأمريكية بعثورهما على لؤلؤة نادرة في طبق للمحار أثناء تناولهما وجبة في مطعمهما المفضل.

وكان الزوجان، ماريا ومايكل سبريسلر، يرتادان مطعم “لوبستر هاوس” في منطقة كايب ماي منذ عام 1987، لكن خلال زيارتهما الأخيرة حدثت مفاجأة سارة، حيث عثرا على لؤلؤة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وعن تلك الحادثة، تنقل صحيفة “إندبندنت” عن مايكل سبريسلر، قوله: “كنت أتناول المحارة رقم 12، وعندما التقطتها بالشوكة بدت ثقيلة نوعاً ما، لكنني لم أفكر في الأمر، ثم عندما بدأت في تناولها لاحظت وجود شيء ما في فمي”. ليعتقد سبريسلر للوهلة الأولى أنه كسر سناً، لكنه سرعان ما أدرك أنها كانت لؤلؤة قطرها 8.8 مليمتراً. وعلى ما يبدو، فليس لدى الزوجان أي نية لبيعها، حيث وضعاها في علبة للمجوهرات.

قالت الزوجة إنها الذكرى الـ 34 للمرة الأولى التي زارا فيها المطعم، مضيفة: “لقد تناولنا العشرات والعشرات من المحار، ولم نعثر على أي شيء من هذا القبيل، لذا كان الأمر مثيراً للغاية”.

وفي شهر نوفمبر الماضي، وجد صبي يدعى بنيامين ميلت، في التاسعة من عمره، خرزة ذهبية صغيرة يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام في الحرم القدسي الذي يقع بالقدس.

وتتكون الخرزة من أربع طبقات كل منها تتكون من كرات ذهبية صغيرة تتصل ببعضها البعض مشكلة في النهاية على شكل زهرة، وتم حفظ الخرزة في حالة جيدة.

وخلال عشاء رجل من مدينة دافليكانوفو، والتي تقع في جمهورية باشكورتستان الروسية وجد خلال تناوله لرغيف من الخبز خاتم زواج ثمين.

وقال نيكولاي أنه خلال تقطيعه لرغيف الخبز على مائدة العشاء مع عائلته وجد قطعة المجوهرات، وعلى الفور عاد ليتعرف على مكان المخبز لهذا الخبز وعرف في النهاية أن مالكة الخاتم تعمل في هذا المخبز.

وأوضحت مالكة الخاتم، أنها قامت بخلع الخاتم قبل البدء بالعمل وخبز المخبوزات ولكن الخاتم سقط بالخطأ في العجين والذي دفعه في النهاية ليكون في رغيف الخبز.