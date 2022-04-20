محمد بن مسعود - الدمام - مصري كبير في السن يقتل صديقته الشابة بطريقة وحشية .. وعند التحقيق كانت المفاجأة التي صعقت الجميع

تسبب خلاف بين رجل مصري تجاوز الخمسين من عمره مع صديقته الشابة ( 23) عاما بحدوث جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها العاشقة الصغيرة .

الامر حدث في رمضان ، حيث وجه الرجل طعنة قاتلة أودت بحياة الشابة .

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حيث شهدت منطقة الهرم في مصر، جريمة بشعة بعد أن أقدم مسجل خطر على قتل سيدة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة لرفضها إعطائه أموالاً لشراء المواد المخدرة فاعتدى عليها بطعنة نافذة في البطن وتم إلقاء القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيقات.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار طعنة نافذة في البطن، وفقا لصحيفة الوطن.

وبعمل التحريات وفحص علاقات المتوفية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مسجل خطر يبلغ من العمر 50 سنة، تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة فاعتدى عليها المتهم وأحدث بها إصابتها المذكورة التي أودت بحياتها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، جرى استهداف المتهم عن طريق ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وبيان تعاطيه من عدمه.