محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في رسالة عاجلة، بتسليم ميدان إسكندر التابع للكنيسة الروسية، والمجاور لكنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إلى السفارة الروسية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو قد اعترف بتبعية الساحة للكنيسة الأرثودوكسية الروسية، قبل أن يجمد بينت تنفيذ القرار ويحوله الى لجنة وزارية.
وقد رأت صحيفة “معاريف” العبرية، في طلب بوتين، مؤشرا على توتر العلاقات، بين تل أبيب وموسكو، على خلفية موقف “إسرائيل” من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقد استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بشأن الحرب في أوكرانيا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يطالب “إسرائيل” بتسليم ميدان “إسكندر” في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.