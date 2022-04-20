بوتين يطالب “إسرائيل” بتسليم ميدان “إسكندر” في القدس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في رسالة عاجلة، بتسليم ميدان إسكندر التابع للكنيسة الروسية، والمجاور لكنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إلى السفارة الروسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو قد اعترف بتبعية الساحة للكنيسة الأرثودوكسية الروسية، قبل أن يجمد بينت تنفيذ القرار ويحوله الى لجنة وزارية.

وقد رأت صحيفة “معاريف” العبرية، في طلب بوتين، مؤشرا على توتر العلاقات، بين تل أبيب وموسكو، على خلفية موقف “إسرائيل” من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقد استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بشأن الحرب في أوكرانيا.