محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_خلود باشا

يبحث العديد من الأشخاص عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون لزيادة الوزن، من أجل القضاء على النحافة المفرطة، لذلك يلجأ من يعانون من النحافة إلى إتباع أنظمة كثيرة من أجل اكتساب الوزن، ولكن يجب أن يتم اكتساب الوزن بطريقة صحية، لبناء العضلات واكتساب الدهون المفيدة للصحة، وإليكم بالتفصيل أفضل الأطعمة التي تعمل على زيادة وزنك بطريقة آمنه وصحية.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون لزيادة الوزن

الزبدة : تتميز الزبدة بأنها غنية بالدهون، التي تساعد على اكتساب الوزن بشكل سريع، ولكن انتبه يجب عليك عدم الإفراط في تناولها تجنباً لأي مشاكل صحية.

: تتميز الزبدة بأنها غنية بالدهون، التي تساعد على اكتساب الوزن بشكل سريع، ولكن انتبه يجب عليك عدم الإفراط في تناولها تجنباً لأي مشاكل صحية. اللحوم الحمراء: اللحوم الحمراء غنية بالبروتينات والدهون الصحية والمعادن المفيدة للجسم والعضلات، والتي تعمل على زيادة الوزن بطريقة صحية، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها للحفاظ على الجسم من أي مشاكل صحية قد تلحق به.

اللحوم الحمراء غنية بالبروتينات والدهون الصحية والمعادن المفيدة للجسم والعضلات، والتي تعمل على زيادة الوزن بطريقة صحية، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها للحفاظ على الجسم من أي مشاكل صحية قد تلحق به. زبدة الفول السوداني : تعمل زبدة الفول السوداني على زيادة الوزن بشكل صحي وتمد الجسم بنسبة جيدة من البروتين، حيث تحتوي الملعقة الواحدة من زبدة الفول السوداني على حوالي 200 سعرة حرارية.

: تعمل زبدة الفول السوداني على زيادة الوزن بشكل صحي وتمد الجسم بنسبة جيدة من البروتين، حيث تحتوي الملعقة الواحدة من زبدة الفول السوداني على حوالي 200 سعرة حرارية. سمك السالمون : يحتوي على البروتين والأملاح المعدنية التي تعمل على تعزيز المناعة وحماية القلب، بالإضافة إلى زيادة الوزن بشكل صحي.

: يحتوي على البروتين والأملاح المعدنية التي تعمل على تعزيز المناعة وحماية القلب، بالإضافة إلى زيادة الوزن بشكل صحي. الجمبري : يعد الجمبري من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية و الأحماض المفيدة للجسم، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن بشكل صحي.

: يعد الجمبري من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية و الأحماض المفيدة للجسم، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن بشكل صحي. الدجاج: يحتوي الدجاج على قدر كبير من الدهون التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.

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التمر: يعد التمر من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والألياف، لذلك يساعد في زيادة الوزن بشكل صحي. المكسرات: تعد المكسرات من الوجبات الخفيفة التي تتمتع بقيمة غذائية وبالعديد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى إحتوائها على الدهون المفيدة والبروتينات والألياف. المكرونة: تعد المكرونة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، لإحتوائها على كميات كبيرة من النشويات، لذلك هي الخيار الأمثل لمن يعانون من النحافة. خبز الحبوب الكاملة: يعد مصدر للكربوهيدرات، كما يحتوي على الألياف والعديد من المواد المغذية الطبيعية، التي تساعد في زيادة الوزن. البيض: يحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول الجيد، وفيتامين A وD، بالإضافة إلى فيتامين E، فإذا تناولت ثلاثة بيضات يومياً سيعمل ذلك على زيادة الوزن بشكل صحي. الفواكه المجففة: تحتوي الفواكه المجففة على العديد من السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه الطازجة، لذلك تساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ. الحليب: يساعد الحليب في زيادة الوزن، نظراً لإحتوائه على الكربوهيدرات، والبروتين، و الفيتامينات. البطاطس: البطاطس مناسبة جداً لزيادة الوزن بشكل صحي، نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، والألياف وفيتامين C. الأرز البني: غني جداً بالكربوهيدرات، بالإضافة إلى إحتوائه على الألياف الصحية التي تعمل على تحسين صحة القلب والهضم، ومستويات الكوليسترول بالدم، كل ذلك جعله مصدر آمن لزيادة الوزن. الجبن: يحتوي الجبن عالي الدسم على زيادة الوزن، نظراً لإحتوائه على الفيتامينات والمعادن والبروتين الصحي للجسم.

أهم الأنظمة التي تساعد على زيادة الوزن

والجدير بالذكر أن بجانب الأطعمة التي تحتوي على الدهون لزيادة الوزن، يجب عليك إتباع أنظمة غذائية محددة لضمان زيادة وزنك بشكل صحي وملحوظ، حيث تتمثل في تناول سعرات حرارية أكثر من متوسط مايحرقه جسمك، فيجب عليك تناول من 3500: 4000 سعرة حرارية إضافية يومياً، وذلك لضمان زيادة الوزن، مع التركيز على الوجبات الصحية التي تمتلك كمية كبيرة من السعرات الحرارية بجانب فائدتها للجسم، وذلك من أجل تجنب أي أمراض ومشاكل صحية قد يحدثها الإفراط في تناول الأطعمة غير المفيدة للجسم.