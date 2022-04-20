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إيرادات شركة ألمنيوم في عسير تتجاوز 11 مليونًا بعد تصحيح تجارتها

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

استعرضت وزارة التجارة موقف شركة متخصصة في الألمنيوم والدهانات في عسير، صححت تجارتها وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 11 مليون ريال.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية.

ودعت التجارة في وقت سابق المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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