إيرادات شركة ألمنيوم في عسير تتجاوز 11 مليونًا بعد تصحيح تجارتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير استعرضت وزارة التجارة موقف شركة متخصصة في الألمنيوم والدهانات في عسير، صححت تجارتها وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 11 مليون ريال. وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية. ودعت التجارة في وقت سابق المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها. أخبار قد تهمك

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