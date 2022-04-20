اخبار الرياضه السعوديه بالثلاثة.. الزعيم يصل لدور الـ16

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل ممثل الوطن فريق الهلال لدور الـ16 بعد فوزه القوي على فريق استقلول الطاجكستاني بـ3 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

شهد اللقاء سيطرة هلالية مطلقة نتج عنها 3 أهداف جاءت عن طريق كل من: اوديون ايغالو (هدفين 8، 33)، وسالم الدوسري (د: 90+2)، ليتصدر الهلال فرق المجموعة برصيد 12 نقطة ويتأهل لدور الـ16، فيما تلقى استقلول الخسارة الرابعة وبقي في المركز الرابع دون أي رصيد نقطي.

وفي اللقاء الآخر، انتصر فريق الريان القطري على الشارقة الإماراتي بـ3 أهداف لهدف، وجاءت أهداف الريان عن طريق كل من: سالم سلطان (بالخطأ في مرمى فريقه 12)، ستيفن نزونزي (د: 39)، وياسين براهيمي (من ركلة جزاء 62)، فيما جاء هدف الشارقة عن طريق: كايو لوكاس (د: 18)، وبهذه النتيجة يقفز الريان للمركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما احتل الشارقة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.