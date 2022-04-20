اخبار الرياضه السعوديه العنابي في الصدارة بنقطة ناساف

محمد بن مسعود - الدمام - حافظ ممثل الوطن فريق الفيصلي على صدارته للمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا بعد تعادله السلبي مع فريق ناساف الأوزبكي في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الرابعة لأبطال آسيا.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين وكاد الأسترالي مارتن بويل مهاجم الفيصلي أن يحسم النتيجة للفيصلي لولا تصدي الحارس الأوزبكي نيماتوف لانفرادته، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبهذه النتيجة يصل الفيصلي للنقطة الثامنة محافظاً على صدارته فيما وصل ناساف للنقطة الخامسة في المركز الثاني.

وفي اللقاء الآخر، حقق فريق الوحدات فوزاً قوياً على السد القطري بـ3 أهداف لهدف، وجاءت أهداف الوحدات عن طريق كل من: محمد الدميري (د: 48)، خالد عصام (د: 60)، أحمد سمير (د: 75)، فيما جاء هدف السد عن طريق: رودريغو تاباتا (د: 54).

وبهذه النتيجة يصل الوحدات للنقطة الرابعة متساوياً مع السد الذي احتل المركز الثالث بفارق الأهداف فيما احتل الوحدات المركز الرابع.