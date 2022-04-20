عاجل | وكلاء مدارس عسير يفوقون الجنوب

47 إدارة
كشفت إحصائية وزارة التعليم لعام 2021، بإدارات التعليم في المملكة والتي تبلغ 47 إدارة تعليمية، تصدر منطقة الرياض بــ12 إدارة تعليمية، وحلت عسير ثانيًا بــ7 إدارات تعليمية، وتساوت مكة والقصيم بــ5 إدارات تعليمية لكل منهما، والمدينة المنورة رابعًا بــ4 إدارات تعليمية، والشرقية خامسًا بــ3 إدارات تعليمية، في وقت تملك مناطق حائل، وتبوك، والحدود الشمالية إدارة عامة تعليمية لكل منهم، وجازان، والباحة، والجوف، ونجران إدارتان تعليميتان لكل منهم.
مكة والشرقية
تصدرت منطقة الرياض عدد الوكلاء والوكيلات في التعليم بــ4678، منهم 2273 وكيلا، و2405 وكيلات، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بــ4690 وكيلا ووكيلة، منهم 2320 وكيلا، و2370 وكيلة، والشرقية ثالثا بــ3059 وكيلا ووكيلة، منهم 1371 وكيلا، و1688 وكيلة، والمدينة المنورة رابعًا بــ1610 وكلاء ووكيلات، منهم 755 وكيلا، و855 وكيلة. وعسير خامسًا بــ1544 وكيلا ووكيلة، منهم 780 وكيلا، و764 وكيلة.
الأقل وكلاء
جاءت منطقة الباحة الأولى كأقل المناطق وكلاء ووكيلات بــ249، منهم 121 وكيلا، و128 وكيلة، والحدود الشمالية ثانيًا بــ306، منهم 150 وكيلا، و156 وكيلة، ونجران ثالثا بــ477، منهم 220 وكيلا، و257 وكيلة، وحائل رابعًا بــ520، منهم 256 وكيلا، و264 وكيلة، والجوف خامسًا بــ503، منهم 240 وكيلا، و263 وكيلة.
سيطرة نسائية على الوكالة
20.516 وكيلا ووكيلة
الوكلاء 9.861
الوكيلات
10.655
الأكثر وكلاء
الرياض 4678
مكة 4690
الشرقية 3059
المدينة 1610
عسير 1544
الأقل وكلاء
الباحة 249
الحدود الشمالية 306
نجران 477
حائل 520
الجوف 503
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