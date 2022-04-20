خادم الحرمين يوجه بتعديل بداية إجازة الطلاب والطالبات

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عاجل | وكلاء مدارس عسير يفوقون الجنوب
بلغ عدد وكلاء مدارس التعليم العام في المملكة العام الماضي 20.516 وكيلا ووكيلة مدرسة، منهم 9.861 وكيلا، و10.655 وكيلة، في وقت فاق عدد وكلاء...
وزير الشؤون البلدية والإسكان يشرح نظام التسجيل العيني للعقار
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن نظام التسجيل العيني للعقار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته مساء...
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