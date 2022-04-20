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خادم الحرمين يوجه بتعديل بداية إجازة الطلاب والطالبات

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عاجل | وكلاء مدارس عسير يفوقون الجنوب

بلغ عدد وكلاء مدارس التعليم العام في المملكة العام الماضي 20.516 وكيلا ووكيلة مدرسة، منهم 9.861 وكيلا، و10.655 وكيلة، في وقت فاق عدد وكلاء...

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icon-clock.png19 رمضان 1443 هـ

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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