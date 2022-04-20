وقال الوزير: سيشكّل نظام التسجيل العيني نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، كما يحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
وأضاف: تبرز فوائد نظام التسجيل العيني للعقار في:
- حفظ كافة التغيرات والتصرفات على العقار.
- منح كل عقار رقم صك عقاري خاص.
- ربط موقع العقار بإحداثيات مكانية دقيقة.
- إعطاء العقار حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون البلدية والإسكان يشرح نظام التسجيل العيني للعقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.