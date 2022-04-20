وزير الشؤون البلدية والإسكان يشرح نظام التسجيل العيني للعقار

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن نظام التسجيل العيني للعقار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته مساء الثلاثاء سيكون من مسؤوليات الهيئة العامة للعقار التي ستتحول إلى مرجعية موحدة للتسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الثروة العقارية.

وقال الوزير: سيشكّل نظام التسجيل العيني نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، كما يحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.

وأضاف: تبرز فوائد نظام التسجيل العيني للعقار في:

- حفظ كافة التغيرات والتصرفات على العقار.

- منح كل عقار رقم صك عقاري خاص.

- ربط موقع العقار بإحداثيات مكانية دقيقة.

- إعطاء العقار حجية مطلقة غير قابلة للطعن.