أمير الباحة يستقبل ممثل إسكان الملك عبدالله

استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، ممثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بالمنطقة، محمد بن سفر فهاد. وناقش أمير الباحة، خلال اللقاء، عددا من الأمور المتعلقة بمشروع الإسكان التنموى لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه في محافظة العقيق، وبحث آلية متابعة الوحدات السكنية، ومدى جاهزيتها، مع تأكيده أن هذه المشاريع، الموجهة في المقام الأول للمواطن، هي انعكاس لدعم خادم الحرمين وولي العهد جميع برامج الإسكان التنموي. وفي ختام اللقاء، تسلم أمير منطقة الباحة التقرير الإعلامي لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي في محافظة العقيق.



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