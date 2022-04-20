وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الرئاسة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.
وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي، أن الإدارة تحرص كل الحرص على الاهتمام بهم وتقدم لهم كل الخدمات، ومن بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، يوضع بها رقم جوال المرافق للطفل؛ لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر رموز إرشادية تتفادى ضياع الأطفال بالحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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