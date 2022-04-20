60 متطوعا لإفطار 2000 عامل نظافة

قدم فريق نادي النشامى التطوعي، بالتعاون مع مركز حي الشرائع، التابع لجمعية مراكز الأحياء، مائدة إفطار لأكثر من 2000 عامل نظافة بمقر معسكر سكن العمال في ضاحية اللحيانية بشرق مكة المكرمة، وذلك وفق مبادرة «ولك مثل أجره».

تأتي هذه المبادرة للعام التاسع على التوالي وسط حميمة تميزت بالروحانية والأجواء الإيمانية، وبحضور ورعاية مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وتعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، وأعضاء فريق نادي النشامى التطوعي، وأكثر من 60 متطوعا.

برامج نوعية

أكد مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الدكتور طلال الحربي، أن هذه المبادرة من البرامج النوعية والمميزة لإفطار أكثر من 2000 عامل نظافة، الذين يقدمون خدماتهم للمجتمع، مشيدا بإيجابية مشاركة مركز حي الشرائع وفريق النشامى التطوعي في تنفيذ هذه المبادرة بكل اقتدار، ومنوها بأن مثل هذه البرامج تكون تعزيزا لبرامج أخرى تفاعلية، ودافعا إيجابيا للعمالة في سبيل خدمة المجتمع.

أثر اجتماعي

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مركز حي الشرائع، الأستاذ إبراهيم الثقفي، أن «ولك مثل أجره» تأتي ضمن المبادرات الاجتماعية التي تنفذ بالشراكة بين مركز حي الشرائع، ونادي النشامى التطوعي، وبتعاون ودعم المؤسسات المجتمعية الداعمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة استفاد منها ألفا عامل، وتركت في نفوسهم أثرا طيبا تجاه المجتمع، وحرص خلالها الشباب، الذين تجاوزت أعدادهم 60 شابا، على المشاركة في تنفيذها.