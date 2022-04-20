مجلس الوزراء يقر نظام التسجيل العيني للعقار

وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التسجيل العيني للعقار.

تعزيز العلاقات الدولية

وفي مستهل الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها اتصالات ولي العهد مع الرئيس الصيني ورئيس كازاخستان، ورئيس روسيا، ورئيس وزراء باكستان.

الأحداث في القدس

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

التطورات في أوكرانيا

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكداً مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة يحقق الأمن والاستقرار. ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم؛ ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة (10 ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

حقل الدرة

وجدّد المجلس، تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة؛ إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م.

تحسن التصنيف الائتماني

وعدّ مجلس الوزراء، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجةً للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات ( رؤية 2030 ) ، مما انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م).

- الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين المملكة وفرنسا.

- التباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية.

- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- التباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التحقيق والادعاء العام.

- الموافقة على اتفاقية بين المملكة ومصر في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

- الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.

- تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية على النحو الوارد في القرار.

- تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان.

الترقيات والتعيينات

ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار ) بالمرتبة 14 بأمانة العاصمة المقدسة.

ـ ترقية حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار ) بالمرتبة 14 بأمانة الرياض.

ـ تعيين عبدالرحمن بن سالم بن سليمان الدهاس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ تعيين سلطان بن علي بن قبلان المزيني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.