الشمال الدولي يربط الخليج بـ 4 دول

حصى وتراب
ويعود إنشاء الطريق لعام 1950 كطريق ممهد من الحصى والتراب، ثم جرى تعبيده في 1967، حيث جرت الحاجة لإنشاء الطريق لبناء خط الأنابيب «التابلاين» وخدمته، من شرق المملكة إلى غربها، ويمر عبر جزئها الشمالي وصولا إلى محافظة طريف بالقرب من الحدود مع الأردن، وقد استمر الطريق في خدمة سالكيه لأكثر من 70 عامًا.
شريان مهم
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن هذا الطريق يسلكه ملايين من المسافرين سنويًا، إضافة إلى ناقلات الوقود وشاحنات نقل البضائع المتوجهة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي «ترانزيت»، وتبدأ انطلاقته بجزأين «طريق مزدوج» من المدينتين الرئيسيتين العاصمة الرياض والدمام ليلتقيا في محافظة حفر الباطن، ثم يواصل هذا الشريان المهم «المزدوج» مسيره -بمحاذاة أنبوب التابلاين الشهير- إلى محافظة رفحاء ثم العويقيلة وعرعر العاصمة الإدارية لمنطقة الحدود الشمالية ثم طريف في أقصى الشمال حتى دخوله الأراضي الأردنية، وبذلك تتضح أهمية هذه المنطقة كممر دولي يسهل حركة النقل والتجارة الدولية.
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