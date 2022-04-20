117 ألف وجبة للصائمين

ووزَّعَت الجمعية خلال العام الماضي 2021 ضمن نشاطها أكثر من 117 ألف وجبة على 15 ألف أسرة تقريبًا، بقيمة قاربت 4 ملايين ريال، شارك في توزيعها أكثر من 600 متطوع ومتطوعة، بلغت ساعاتهم التطوعية 20318 ساعةً.
وشاركت الجمعية في مشروع إفطار صائم لهذا العام 2022 بالتعاون مع جمعية الجنوب النسائية بتوزيع 27 ألف وجبة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان.
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