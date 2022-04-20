أمطار وغبار على 7 مناطق

هطلت أمس أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة وامتدت إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كذلك تكونت سحب رعدية على أجزاء من تلك المناطق.

رياح سطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد أمس، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، شملت تأثيراتها المصاحبة، نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وفي منطقة الباحة حذر المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وأمطار رعدية على منطقة جازان، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب.

ارتفاع للموج

أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.