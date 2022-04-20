عاجل | تأجير وتشغيل مستودعات التعليم

علمت «دوت الخليج» أن وزارة التعليم تعتزم تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين استخدام وإدارة المستودعات، من خلال إجراء مسح شامل على الوضع الحالي للمستودعات وتحديد فرص التحسين في نموذج عملها ‏ووضع نموذج حوكمة محدث ومركزي لإدارة العمليات ورفع مستوى التشغيل من خلال أتمتة الإجراءات ووضع نظام إدارة التخزين وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد إمكانية توليد الإيرادات من خلال تأجير وتشغيل المستودعات.

وفي سياق متصل بتحرك وزارة التعليم لتوليد إيرادات من خلال استثمار الاصول التابعة للوزارة طرحت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم السعودية في مطلع العام الهجري الحالي، 345 أرضًا مملوكة للوزارة، للاستثمار وتأجيرها للمستثمرين في القطاع الخاص.

كما أطلقت الشركة عدة برامج استثمارية، بحسب نوع الأصول وعملت على تطويرها بما يتماشى مع رغبات المستثمرين، حيث تضمنت تأجير المباني التعليمية غير المشغلة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها كمدارس أهلية.

أهداف المشروع

إجراء مسح شامل للمستودعات

تحديد فرص التحسين في نموذج عملها

وضع نموذج حوكمة محدث ومركزي لإدارة العمليات

رفع مستوى التشغيل من خلال أتمتة الإجراءات

تحديد إمكانية توليد الإيرادات من خلال تأجير وتشغيل المستودعات

المدارس حسب آخر إحصائية للتعليم

حكومي 2013

أهلي 1259

ابتدائي

حكومي 12661

أهلي 1392

متوسط

حكومي 7580

أهلي 996

ثانوي

حكومي 3994

أهلي 730