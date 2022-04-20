عاجل | تأجير وتشغيل مستودعات التعليم

وفي سياق متصل بتحرك وزارة التعليم لتوليد إيرادات من خلال استثمار الاصول التابعة للوزارة طرحت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم السعودية في مطلع العام الهجري الحالي، 345 أرضًا مملوكة للوزارة، للاستثمار وتأجيرها للمستثمرين في القطاع الخاص.
كما أطلقت الشركة عدة برامج استثمارية، بحسب نوع الأصول وعملت على تطويرها بما يتماشى مع رغبات المستثمرين، حيث تضمنت تأجير المباني التعليمية غير المشغلة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها كمدارس أهلية.
أهداف المشروع
إجراء مسح شامل للمستودعات
تحديد فرص التحسين في نموذج عملها
وضع نموذج حوكمة محدث ومركزي لإدارة العمليات
رفع مستوى التشغيل من خلال أتمتة الإجراءات
تحديد إمكانية توليد الإيرادات من خلال تأجير وتشغيل المستودعات
المدارس حسب آخر إحصائية للتعليم
حكومي 2013
أهلي 1259
ابتدائي
حكومي 12661
أهلي 1392
متوسط
حكومي 7580
أهلي 996
ثانوي
حكومي 3994
أهلي 730
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