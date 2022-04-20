انطلاق معرض نسق 9 في جامعة نورة

وتركز المشاريع على اتجاهات ورؤية الطالبة الفنية، والتي تشكلت نتيجة 4 أعوام من التعلّم؛ ليظهر أسلوب الفنانات الخاص بهن، ويكون نقطة الانطلاق إلى ما بعد التخرج، ومواكبة الحراك الفني خارج أسوار الجامعة.
وصرّحت رئيسة قسم الفنون البصرية، الدكتورة إبتسام بنت سعود الرشيد، بأنّ المعرض يتناول رؤى الفنانات الواعدات لزوايا فنية جديدة، فظهرت المعروضات متفاوتة من منطلق الفنون البصرية كلوحات فنية معبرة ومنحوتات تحكي رؤية الفنانات للشكل الثلاثي الأبعاد، والطباعة الفنية. مشيرة إلى أنّ "نسق 9" يسعى إلى إظهار المهارة الأدائية في كيفية إنتاج أعمال فنية تتميز بالجودة والأصالة، ودرجة عالية من الإتقان والتفكير الإبداعي، التي اكتسبتها الطالبات أثناء الدراسة الأكاديمية بقسم الفنون البصرية.
يُشار إلى أنّ المعرض الذي يستمر إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 مساءً إلى 11 مساءً، ويأتي من ضمن جهود كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بتوفير البيئة التعليمية والبحثية المحفزة للتميّز، بما يلبي احتياجات سوق العمل.
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