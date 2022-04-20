شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب لتكون ابتداء من نهاية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م؛ وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجّه أيده الله بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.