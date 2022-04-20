1231 مخالفة صحية في عيادات الأسنان خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حملتها الرقابية التي شملت المناطق كافة، ضبطت وزارة الصحة 1231 مخالفة في عيادات الأسنان خلال الفترة من 10 إلى 17 أبريل الحالي، وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظا على صحة وسلامة المرضى وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين. يذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الالكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937. نتائج الحملة 2292 زيارة رقابية ميدانية 833 مؤسسة صحية شملتها المخالفات 460 مخالفة قصور في مكافحة العدوى والتعقيم 360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء 208 مخالفات ممارسة المهنة بدون ترخيص 117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة 86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان

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