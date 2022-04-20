«نسق »9 يظهر أسلوب تشكيليات جامعة نورة

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وتركز المشاريع على اتجاهات ورؤية الطالبة الفنية، والتي تشكلت نتيجة 4 أعوام من التعلم؛ ليظهر أسلوب الفنانات الخاص بهن، ويكون نقطة الانطلاق إلى ما بعد التخرج، ومواكبة الحراك الفني خارج أسوار الجامعة.
وذكرت رئيسة قسم الفنون البصرية، الدكتورة ابتسام الرشيد، أن المعرض يتناول رؤى الفنانات الواعدات لزوايا فنية جديدة.
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