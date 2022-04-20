شكرا لقرائتكم خبر «نسق »9 يظهر أسلوب تشكيليات جامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق اليوم معرض «نسق 9» في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ليعلن بداية مشوار 24 فنانة تشكيلية من طالبات الدفعة 6 لبرنامج الفنون البصرية، بمساراته الثلاثة: التصوير التشكيلي، الطباعة الفنية، النحت لعام 2022.

وتركز المشاريع على اتجاهات ورؤية الطالبة الفنية، والتي تشكلت نتيجة 4 أعوام من التعلم؛ ليظهر أسلوب الفنانات الخاص بهن، ويكون نقطة الانطلاق إلى ما بعد التخرج، ومواكبة الحراك الفني خارج أسوار الجامعة.

وذكرت رئيسة قسم الفنون البصرية، الدكتورة ابتسام الرشيد، أن المعرض يتناول رؤى الفنانات الواعدات لزوايا فنية جديدة.