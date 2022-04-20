شكرا لقرائتكم خبر التأمينات الاجتماعية توفر خدمة الزيارة الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت التأمينات الاجتماعية خدمة الزيارة الافتراضية للتواصل المرئي مع موظفي خدمة العملاء بالمؤسسة، لتقديم كل الخدمات الالكترونية والإجابة على جميع الاستفسارات دون الحاجة لزيارة أي من فروع المؤسسة، وذلك بتحميل تطبيق «مايكروسوفت تيمز».

وللوصول إلى الخدمة يجب اتباع 4 خطوات أولها الدخول على الخدمة بالنقر على «ابدأ الخدمة»، ثم الانتقال إلى صفحة الانتظار ومن خلالها يتم عرض زمن الانتظار المتوقع، بعدها تعبئة البيانات الشخصية ثم اختيار «إرسال»، وأخيرا بإمكان العميل إنهاء المكالمة بالنقر على أيقونة «إنهاء المكالمة» قبل الدخول على الموظف.

وأكدت المؤسسة اعتزازها بخدمة كل عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين، وذلك من خلال تسخير جميع جهودها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق التميز في الخدمة المقدمة، بما يسهم في تقديم منتجات وخدمات عالية الموثوقية والاعتمادية لتمكين وصول جميع عملائها للخدمات والمنصات والقنوات الرقمية بكل يسر وسهولة.

خدمات التأمينات في مارس

10 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية

4.6 ملايين معاملة أنجزت

2.9 مليون زيارة للبوابة الالكترونية

227 ألف مسجل جديد في البوابة

176 ألف تعريف بالمعاش التقاعدي

125 ألف مكالمة واردة لمركز الاتصال