الصيد بدون ترخيص يوقع بـ4 مخالفين في بحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، وعثر بحوزتهم على بندقية رش (شوزن)، وبندقيتين هوائيتين، و491 ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. ودعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. العقوبات استخدام سلاح الشوزن في الصيد غرامة 100 ألف ريال الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال

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