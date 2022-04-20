الصيد بدون ترخيص يوقع بـ4 مخالفين في بحرة

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ودعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
العقوبات
استخدام سلاح الشوزن في الصيد
غرامة 100 ألف ريال
الصيد دون ترخيص
غرامة 10 آلاف ريال
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