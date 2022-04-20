استقبال طلبات ترخيص الأسلحة والذخائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شرط المناطق، ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، في استقبال طلبت الترخيص للأسلحة والذخائر. وحدد الأمن العام 3 مراحل لاستقبال الطلبات، مؤكدا أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة، فيجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة «أبشر» مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد. مراحل استقبال الطلبات:





حجز موعد عن طريق «أبشر» لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق



إحضار جميع الاشتراطات الموضحة لمنصة لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية



إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الزخيرة



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