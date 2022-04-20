شكرا لقرائتكم خبر إتاحة التعديل على طلبات النقض والاعتراض على الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت وزارة العدل عبر بوابة «ناجز» أطراف الدعوى وممثليهم من التعديل على طلبات الاعتراض والنقض، وأوضحت الوزارة أن التعديل يكون خلال مدة الاعتراض، وأن الطلب يحال إلى الدائرة القضائية بعد انتهاء مدة الاعتراض فيما تبقى حالة الطلب جديدة خلال مدة الاعتراض.

من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل عن بدء مركزي ناجز في جدة والدمام استقبال المستفيدين لينضما إلى فرع الرياض في تقديم 120 خدمة عدلية من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية. وأوضحت أن مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض قدم خدماته لأكثر من 70 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2021، في جميع القطاعات المختلفة سواء القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى الاستشارات القانونية (بإشراف الهيئة السعودية للمحامين)، وخدمات للشركاء وقطاع الأعمال. ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة وبجودة وموثوقية، وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين 96%.

يذكر أن مركز ناجز أطلق «واتساب ناجز» الذي يمكن المستفيدين من طلب الخدمة أينما كانوا دون الحاجة إلى زيارة المركز، وذلك من منطلق توفير الوقت والجهد عليهم، وتعزيز مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

خطوات التعديل على طلب نقض







الدخول إلى بوابة ناجز



الدخول على تبويب القضاء



اختيار طلب الاعتراض على الحكم



اختيار رقم الحكم



اختيار نوع طلب الاستئناف



كتابة ملخص مذكرة الاعتراض على الحكم



خطوات التعديل على طلب اعتراض

الدخول إلى بوابة ناجز الالكترونية

الدخول على تبويب القضاء

اختيار طلب نقض

اختيار رقم الحكم

إضافة مرفق الطلب

اختيار التسبيب وكتابة التفاصيل إن وجدت