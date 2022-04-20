هيئة الغذاء والدواء تحذر من سوبيا الشوارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت هيئة الغذاء والدواء من سوبيا الشوارع، مؤكدة أن ظروف إنتاجها وتعبئتها من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، و نصحت بتحضيرها منزليا لأكثر صحة وأقل نسب سكر. وحول شائعة أن السوبيا تضاف لها ألوان صناعية قد تحتوي على الكحول الإيثيلي ومليئة بالفطريات نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة الجائلين، قالت «الهيئة» إن النسبة الضئيلة من الإيثانول في السوبيا ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية.

وأشارت إلى أن إنتاج وتعبئة المنتجات من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، لذلك نصحت بالتقليل من تناولها، وتحضيرها في المنزل بطريقة صحية مع ضرورة استخدام كمية أقل من السكر المعتاد تناوله في مشروب السوبيا.

ورغم القيمة الغذائية للسوبيا، إلا أن الإفراط فيها يؤدي إلى الإصابة بعدة أضرار ، حيث أثبتت بعض الدراسات أن استهلاكها بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة، بسبب السكر المستخدم في تحليتها.

ويجب على مرضى السكري استشارة الطبيب المختص حول إمكانية تناول السوبيا، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، كما أن تناولها في ظل الإصابة بحساسية اللاكتوز والفول السوداني، يؤدي إلى معاناة من الطفح الجلدي والحكة وتقلصات المعدة وضيق التنفس.

ما هي السوبيا؟

تخفض نسبة الكولسترول في الدم

تمنع تكون الحصى في المرارة

تحمي من الإصابة بمرض الربو

تنشط عمل الجهاز الهضمي

تمنع حدوث الإمساك والبواسير

تحارب الأمراض التي تصيب المسالك البولية

تنشط تدفق الدورة الدموية

أهم فوائد السوبيا المنزلية:

- تصنع من مكونات الشعير - الخبز الجاف - الشوفان - الزبيب

- إضافة بعض المكونات المنكهة كالسكر وحب الهيل والقرفة

- يتم خلطها بمقادير معينة موزونة

- إضافة الثلج لها لتصبح باردة

- إضافة بعض النكهات والملونات، كالفراولة، والتمر الهندي