سفلتة وتأهيل للمسارات الداخلية بميقات قرن المنازل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الخدمات البلدية وضمان راحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع، إدارة صيانة الطرق، مشروع أعمال السفلتة والتأهيل للمسارات الداخلية ومواقف السيارات والمداخل والمخارج بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير. وشملت أعمال الصيانة إعادة السفلتة ومعالجة التشققات وبلغت كميات الاسفلت المنجزة 1500 طن. وتجري أعمال الصيانة والتأهيل لتشمل صيانة الأرصفة وطلاء محددات المسارات واللوحات الإرشادية والقضاء على التشوهات البصرية وتعزيز مبادرات تحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي بتوجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بإنجاز أعمال التأهيل والصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق ومعالجة الملاحظات وتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية وتوفير كافة الخدمات البلدية اللازمة بمواقيت وطرق الحج والعمرة. خطة الفرق الميدانية





مراعاة نسب الارتياد وأوقات الذروة



مراعاة توفير وسائل السلامة والحماية بمواقع العمل



ضمان سلامة المعتمرين وقاصدي الميقات



برامج أخرى للأمانة - تحسين المشهد الحضري - تعزيز سلامة الغذاء بالمواقع المجاورة للمواقيت

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