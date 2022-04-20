شكرا لقرائتكم خبر تكثيف أعمال الإصحاح البيئي وآفات الصحة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت «الأمانة» أنها مستمرة في أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها وتسديدها منذ بداية رمضان 688 بلاغا، منوهة بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر.
برنامج مكافحة الحشرات:
700 متخصص يشاركون في الخطة
119 من الأجهزة المحمولة على السيارات
202 أجهزة محمولة على الكتف
280 من المصائد تم توزيعها
مواقع عولجت
9496 موقعا تم استكشافها ومعالجتها
2018 مبنى تحت الإنشاء
120 حوشا ومبنى مهجورا
36 حديقة
588 تجمعا للمياه
2946 حاوية وموقعا لتجمعات النفايات
كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف أعمال الإصحاح البيئي وآفات الصحة بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.