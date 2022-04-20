تكثيف أعمال الإصحاح البيئي وآفات الصحة بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتنفيذ خطتها في القضاء على مواقع وبؤر التوالد، واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، نشاطها وبرامجها الاحترازية لمكافحة الحشرات بتشكيل عدد من الفرق والقوى العاملة وأجهزة المكافحة، فيما قامت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بتكثيف الجهود خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تجنيد عدد من الفرق الميدانية والمزودة بالأجهزة المتخصصة. وأكدت «الأمانة» أنها مستمرة في أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها وتسديدها منذ بداية رمضان 688 بلاغا، منوهة بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر. برنامج مكافحة الحشرات: 700 متخصص يشاركون في الخطة 119 من الأجهزة المحمولة على السيارات 202 أجهزة محمولة على الكتف 280 من المصائد تم توزيعها مواقع عولجت 9496 موقعا تم استكشافها ومعالجتها 2018 مبنى تحت الإنشاء 120 حوشا ومبنى مهجورا 36 حديقة 588 تجمعا للمياه 2946 حاوية وموقعا لتجمعات النفايات

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