شكرا لقرائتكم خبر تهيئة مسجد قباء لاستقبال 15 ألف مصل يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز الجهود المبذولة للعناية بمسجد قباء وباقي بيوت الله، والمحافظة على قدسيتها ونظافتها، وتسخير الإمكانات وأجود الخدمات، لتهيئتها لاستقبال المصلين على مدار العام.

ويجرى تكثيف لأعمال التنظيف، وتعقيم الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين داخل المسجد وفي ساحته الخارجية، وتهيئته لاستقبال 15 ألف مصل يوميا، ضمن برنامج عمل يومي خلال رمضان.

من جهة ثانية نفذت صحة المدينة المنورة نحو 8000 ساعة تطوعية خلال النصف الأول من رمضان وذلك في (المسجد النبوي - مسجد قباء - مسجد الخندق - مسجد سيد الشهداء - مسجد الفتح - مسجد الميقات - محطة قطار الحرمين)، حيث تم خدمة المعتمرين والزوار من خلال الإرشاد الصحي وقياس العلامات الحيوية، ومساعدة كبار السن وخدمات التوعية الصحية الميدانية.

وبينت صحة المدينة أنه استفاد من الخدمات المقدمة عبر سواعد الصحة 87,000 معتمر وزائر، لافتة أن عدد المتطوعين المشاركين في البرنامج بلغ 200 متطوع.