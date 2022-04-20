مداخل مكة تستعد للعشر الأواخر بحملة تجهيز المواقف

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وجهزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، إذ يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية.
كما تشارك الأمانة في اللجنة المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم. وتم إعداد كل الترتيبات لتهيئة وتجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال موسم رمضان الذي يتزايد خلاله توافد الزائرين، وتماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة.
مواقف حجز السيارات على مداخل مكة
- موقف سيارات طريق مكة - جدة السريع
- موقف سيارات طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع
- موقف سيارات طريق مكة - الطائف
- موقف سيارات طريق مكة - الليث
- موقف سيارات طريق مكة - الطائف السيل
مواقف النقل العام حول المسجد الحرام:
- موقف منطقة الرصيفة
- منطقة الشهداء
- موقف القشلة
- مواقف العزيزية
- موقف كدي
- المواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى
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