اخبار دوليه – العاهل الأردني يعود إلى عمّان بعد جراحة في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي

محمد بن مسعود - الدمام - عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء إلى عمّان بعد أسبوع على خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي، وفقاً للديوان الملكي.

وقال الديوان في بيان إنّ الملك البالغ من العمر 60 عاماً عاد إلى عمّان «بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا، تكلّلت بفضل الله ورعايته بالنجاح».

وعرض التلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة الرسميان في بث حيّ مشاهد هبوط طائرة الملك في مطار ماركا العسكري في عمّان.

وظهر في استقبال الملك لدى وصوله وليّ العهد الأمير حسين بن عبدالله وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال وعدد من الأمراء والأميرات والمسؤولين.

وقال المقدّم الدكتور راكان اللوزي، الطبيب الذي رافق الملك، لقناة المملكة إنّ «الملك بألف خير ووضعه الصحّي ممتاز».

وأوضح أنّ فريقاً أردنياً أجرى العملية «الناجحة»، مضيفاً «لا نتوقّع أن تكون هناك مستقبلاً أيّ مضاعفات».

وخضع العاهل الأردني الثلاثاء لعملية جراحية في ألمانيا لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلالام في العمود الفقري «نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة»، بحسب بيان رسمي سابق.

وأوضح البيان نفسه أنّ «الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء».