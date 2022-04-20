اخبار الرياضه السعوديه «برودة أعصاب» الدوسري قادته للعرش العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - يحظى الشاب السعودي مساعد الدوسري، بشهرة واسعة اليوم في المملكة العربية السعودية والعالم، بكونه أحد أفضل لاعبي«FIFA»، إذ يعرفه نجوم كبار من بينهم بطل العالم للفورمولا ماكس فرستابن، إذ وثق «الدوسري» في فيلم وثائقي انطلاقته الأسطورية خلال عرض «إم إس دوسري» أقيم في حضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، وممثلين عن اتحاد الرياضات الإلكترونية، ولاعبين وشخصيات مؤثرة وإعلاميين، وتخلّله حوار مع الدوسري حول الفيلم الوثائقي ومسيرته المتميّزة.

ويروي الفلم الوثائقي عن مساعد الدوسري، قصة شاب سعودي ينجح في تحويل الحلم الذي يراود كل فتى يعشق كرة القدم إلى حقيقة، وينطلق الوثائقي الذي يمتدّ على نحو ربع ساعة من الزمن من أبرز لحظات المجد التي طبعت مسيرة الدوسري في عالم الرياضة الإلكترونية، مع معلّقين مذهولين بأدائه لدى فوزه بكأس العالم FIFA لكرة القدم الإلكترونية، فيما يتساءل أحد الخبراء في هذا المجال «هل نحن أمام أعظم لاعب فيفا على الإطلاق، وهو ليس سوى في الحادية والعشرين من عمره؟».

ويأتي الفيلم في إطار سلسلة «أنفولد» للأفلام الوثائقية القصيرة على ريد بُل غيمينغ على قناة يوتيوب، والتي تلقي الضوء على نخبة نجوم الرياضة الإلكترونية، وتغوص في كواليس حياة اللاعبين متطرقة إلى جوانب من حياتهم الخاصة، والظروف التي رافقت انطلاقتهم وصولاً إلى بروزهم على الساحة العالمية، وتتخلله لقطات من أبرز المحطات في البطولات العالميّة التي طبعت مسيرة مساعد إلى أولى منافساته العالميّة التي فاجأت الجميع، في بطولة «فيفا» في العام 2017، حين أتى وفرض سيطرته، وفاز في كل شيء، بعدما خاض البطولة بكاملها من دون أن يخسر مباراة واحدة.

ويوثّق الفيلم برودة أعصاب الدوسري وميزته في التعامل مع الضغط، وهو ما أهّله أن يتربّع سريعاً على عرش لعبة «فيفا» عالمياً ولم يخف الدوسري حبه وعشقه لناديه المفضل الاتحاد الذي أصبح أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري السعودي.