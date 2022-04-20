بعد جلطة القلب.. هل الحمل يمثل خطرا على المرأة؟.. استشاري يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر، اليوم، حقيقة ما إذا كان الحمل يمثل خطرا على المرأة المصابة بـ جلطة القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “ينصح بعدم الحمل بعد جلطة القلب لمدة سنة على الأقل ثم تُقيّم حالة المريضة وتوزن فيها مخاطر الحمل ضد منافع الاستمرار على الدواء على صحة الأمّ”.

على جانب آخر أوضح “النمر” أن الطلاب الذين ينامون أقل من 8 ساعات يومياً يضعف تحصيلهم الدراسي بسبب ضعف التركيز، ضعف الذاكرة، تباطؤ ردة فعل الدماغ؛ لذلك من واجب الأم مساعدة أبناءها في تنظيم نومهم أثناء رمضان (لازم ينام قبل 12 مساءً).